Fotografía cedida por Matthew Murphy de una escena del musical "Come From Away" (Venidos de lejos), ambientado en los atentados terroristas del 11 de septiembre y que veintiún años después de los ataques que cambiaron para siempre a Nueva York y al mundo, sigue poniendo en pie al público de Broadway con una historia de solidaridad, superación y grandes dosis de humor. EFE/Matthew Murphy

Fotografía cedida por Sarah Shatz donde aparece Astrid Van Wieren y compañía durante una escena del musical "Come From Away" (Venidos de lejos), ambientado en los atentados terroristas del 11 de septiembre y que veintiún años después de los ataques que cambiaron para siempre a Nueva York y al mundo, sigue poniendo en pie al público de Broadway con una historia de solidaridad, superación y grandes dosis de humor. EFE/Sarah Shatz /