El cantante de música country Charlie Daniels, uno de los más respetados del género, falleció este lunes a los 83 años en la localidad de Hermitage (Tennessee, EE.UU.), informaron medios de comunicación locales.

Daniels experimentó gran éxito comercial con la canción "The Devil Went Down to Georgia" y cuenta con espacios dedicados en el Salón de la Fama del Country y el teatro Grand Ole Opry, un espacio emblemático para este género musical.