El reconocimiento al trabajo del New York Times destacó este lunes en el anuncio de los premios Pulitzer, otorgados por la Universidad de Columbia, que respaldó al prestigioso medio con tres galardones, mientras que un periódico local de Alaska se llevó la condecoración más deseada, la de Servicio Público, por una investigación de asaltos sexuales y la ausencia de fuerzas de seguridad.

"Por una serie cautivadora que reveló que una tercera parte de los pueblos de Alaska no tenían protección policial, por reprender a las autoridades por décadas de abandono y por desembocar en un influjo de dinero y de cambios legislativos", dijo sobre el premio al Servicio Público la directora de los Pulitzer, Dana Canedy.

Así, el galardón fue otorgado al Anchorage Daily News en el que supone el tercer Pulitzer de Servicio Público de este diario tras recibir uno en 1989 y otro en 1976, y que en esta ocasión contó con la colaboración de la organización sin ánimo de lucro Propublica, que tiene como objetivo elaborar piezas de periodismo de investigación para el bien de la sociedad.

MÁS PRESTIGIO PARA EL TIMES

Por su parte, The New York Times fue reconocido por sus esfuerzos en las categorías de Periodismo Internacional, Periodismo de Investigación y Comentario.

En la primera categoría, se premió su trabajo en "historias fascinantes, contadas pese al enorme riesgo, que exponen el carácter depredador del régimen de Vladimir Putin", el presidente de Rusia, mientras que en la segunda, se aplaudió el trabajo al descubrir el sistema de préstamos que abusaba de taxistas de Nueva York y que "destruyó la vida de conductores de taxis vulnerables".

Esta edición de los Pulitzer contaron además con un acento estadounidense marcado, premiando por ejemplo en la categoría de Noticias de Última Hora el trabajo de The Courier-Journal de Kentucky sobre las centenares de absoluciones dictaminadas por el gobernador del estado, Matt Bevin, en su última semana de mandato, una labor que se había presentado en la sección de Periodismo Local.

Además, y como la novedad de este año, la Universidad de Columbia incluyó una categoría más en los premios periodísticos, que ahora ascienden a 15, para comenzar a reconocer el reciente periodismo en profundidad que se ha estado elaborando en formato audio.

En esta primera edición, ese reconocimiento se entregó a los trabajadores del programa "This American Life" por su reflejo del impacto directo en la vida de personas de la política migratoria del presidente de EE.UU., Donald Trump.

"EL PERIODISMO NUNCA PARA"

Aunque normalmente los Pulitzer se anuncian en una ceremonia formal desde la Universidad de Columbia, en esta ocasión Canedy leyó la lista de galardonados desde el salón de su casa, dado el distanciamiento social impuesto por la pandemia del coronavirus, una circunstancia que describió como "complicada".

"En momentos difíciles, los Pulitzer son quizá más importantes que nunca. En este momento de incertidumbre sin precedentes, algo que es seguro es que el periodismo nunca para", subrayó Canedy, que señaló que los periodistas, al igual que los trabajadores de los servicios de emergencias tan necesarios en la actualidad, "corren hacia el fuego" en lugar de huir de él.

Una labor, dijo, con la que siguen adelante pese a los "esfuerzos coordinados por minar la libertad de prensa del país y las dificultades económicas".

El Washington Post por su parte fue reconocido por su Periodismo Explicativo por una serie de artículos que expone "con claridad científica el nefasto impacto de las temperaturas extremas en el planeta", mientras que el Seattle Times se llevó el Pulitzer de Periodismo Nacional por sus investigaciones sobre los fallos en los diseños del polémico avión 737 Max de Boeing.

Este último lo compartió el Seattle Times con el que supuso el segundo Pulitzer de este año para ProPublica, por las pesquisas sobre la Séptima Flota de la Marina estadounidense después de una serie de accidentes mortales en las aguas del Pacífico.

FOTOS Y LITERATURA

Las categorías de fotografía, sin embargo, tuvieron un carácter más internacional, en el que resultaron premiadas la británica Reuters en Fotografía de Última Hora por su trabajo en las protestas de Hong Kong del año pasado, y la estadounidense Associated Press (AP) en Reportaje Fotográfico por su retrato de la vida en la disputada región de Cachemira cuando India revocó su independencia.

En literatura, la Universidad de Columbia concedió el premio de Ficción a Colson Whitehead por "The Nickel Boys", de Drama a Michael R. Jackson por "A Strange Loop", de Historia a W. Caleb McDaniel por "Sweet Taste of Liberty: A True Story of Slavery and Restitution in America", de Biografía a Benjamin Moser por "Sontag: Her Life and Work", de Poesía a Jericho Brown por "Tradition", y de No Ficción General a Greg Grandi por "The End of the Myth: From the Frontier to the Border Wall in the Mind of America".

En Música, el premiado fue Anthony Davis por "The Central Park Five".