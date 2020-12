Fotografía cedida hoy por Imagine It Media donde aparecen el intérprete boricua Alvaro Díaz (i) y el colombiano Dylan Fuentes (d) mientras posan con el productor Tainy (c). EFE/Imagine It Media

El puertorriqueño Tainy, reconocido como "Productor del Año" 2020 en los Premios Billboard de la Música Latina, clausura este año lanzando este viernes su nuevo disco EP, "Club Dieciséis", que incluye las participaciones de los intérpretes boricuas Álvaro Díaz y Kriz Floyd, y el colombiano Dylan Fuentes.

"Club Dieciséis" es el segundo EP (Extended Play) que Tainy lanza en 2020, después de lanzar en marzo su debutante álbum, "The Kids That Grew Up On Reggaeton", en el que también estuvieron Díaz, Floyd y Fuentes, miembros de la incubadora de talentos de la empresa co-fundada por Tainy en el 2019, NEON16.