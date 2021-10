"Venom: Let There Be Carnage", la secuela de la exitosa "Venom" (2018), figura este fin de semana como el estreno más destacado de los cines de Estados Unidos, a los que también llegarán la cinta animada "La familia Addams 2" y la precuela de "The Sopranos".

Tom Hardy vuelve a interpretar a Venom, el famoso enemigo de Spider-Man, en esta película que ha dirigido el actor Andy Serkis, quien como realizador se ha ocupado de las cintas "Breathe" (2017) y "El libro de la selva" (2018).