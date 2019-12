El reguetón llega a la Semana del Arte de Miami

El artista canadiense Anthony Ricciardi posa para Efe durante una visita privada a la exhibición "The Kids That Grew Up on Reggaton", este miércoles en Miami, (Estados Unidos). EFE/Alicia Civita

El artista y productor musical Lex Borrero posa para Efe durante una visita privada a la exhibición "The Kids That Grew Up on Reggaton", este miércoles en Miami, (Estados Unidos). EFE/Alicia Civita