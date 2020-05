8 may. 2020

EFE Los Ángeles (EE.UU.) 8 may. 2020

El reparto de "Back to the Future" volverá a reunirse en un evento especial convocado para el lunes por el actor Josh Gad, quien da voz al personaje de Olaf en "Frozen" y ha organizado antes el reencuentro de "The Goonies", otra cinta mítica de 1985.

El propio Gad anunció la cita en su perfil de Twitter e Instagram, donde publicó la captura de una videollamada en la que aparecen los protagonistas de la cinta Michael J. Fox y Christopher Lloyd, cada uno desde sus casas.