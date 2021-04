El sector de la cultura en Bélgica se ha puesto “en pie de guerra” contra las restricciones anticovid, que mantiene teatros y cines cerrados desde octubre, y algunos desafiarán las medidas retomando su agenda cultural en diferentes ciudades de todo el país.

Bajo la iniciativa “Still standing for the culture” (Sigue en pie la cultura), más de cien teatros, cines y centros culturales iniciarán el “desconfinamiento” de la cultura antes de estipulado por el Gobierno belga, que no contempla su reapertura hasta el próximo 8 de mayo y con limitaciones, y pondrán en marcha este viernes una serie de actividades culturales, como proyecciones, conciertos y representaciones.