El teatro Apollo en Harlem (Nueva York, EEUU), en el que se han forjado leyendas musicales de la talla de The Jackson 5, Aretha Franklin y Marvin Gaye, celebra su 85 aniversario el próximo sábado con una jornada de puertas abiertas en la que repasará su pasado y presentará programación adicional.

La temporada de invierno-primavera del Apollo celebra el "legado del teatro como epicentro de la cultura negra" y entre sus eventos más destacados estarán un espectáculo con el Dance Theater of Harlem, los festivales Africa Now! y Women of the World y las emblemáticas Amateur Nights, según comunicó la organización.