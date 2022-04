El telón de fondo del Hollywood clásico llega por primera vez a un museo

Unas personas caminan frente al telón pintado del monte Rushmore creado para la película "North by Northwest", llamada en España "Con la muerte en los talones" e "Intriga Internacional" en Latinoamérica, hoy miércoles durante un pase especial a la exhibición "Art of the Hollywood Backdrop: Cinema's Creative Legacy" en el Museo de Arte de Boca Ratón, Florida (EE.UU.). EFE/Ana Mengotti

Detalle del telón pintado creado para la película "An American in Paris" (Un americano en París), visto hoy miércoles durante un pase especial a la exhibición "Art of the Hollywood Backdrop: Cinema's Creative Legacy" en el Museo de Arte de Boca Ratón, Florida (EE.UU.). EFE/Ana Mengotti