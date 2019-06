Fotograma cedido por Warner Bros. donde aparecen Madison Iseman (i), como Mary Ellen, Katie Sarife (c) como Daniela Rios y Mckenna Grace (d) como Judy Warren, durante una escena de la película de terror "Annabelle Comes Home" que protagoniza los estrenos de cine de este fin de semana. La nueva entrega de la saga de terror "Annabelle" y la comedia musical "Yesterday", basada en las canciones de The Beatles, protagonizan los estrenos en los cines de EE.UU. que también incluyen el regreso de "Avengers: Endgame", que intentará convertirse en la cinta más taquillera de la historia. EFE/Justin Lubin/Warner Bros.