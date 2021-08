La película de terror "Candyman" aparece como el estreno más destacado del fin se semana en Estados Unidos y aspira a destronar a la comedia "Free Guy", que con Ryan Reynolds al frente ha dominado la taquilla sin rival en los últimos quince días.

Esta cinta es una secuela de "Candyman" (1992) y tiene como protagonista a Yahya Abdul-Mateen II, un nombre en alza en Hollywood gracias a sus papeles en la serie "Watchmen" (2019) y la película "The Trial of the Chicago 7" (2020).