El escritor Élmer Mendoza, uno de los máximos exponentes de la narcoliteratura mexicana, revela en entrevista con Efe que a veces bebe alcohol con el Zurdo Mendieta, el policía de sus novelas de ficción reaparecido en su nuevo libro: "Ella entró por la ventana del baño".

"A veces me tomo un whisky con el Zurdo Mendieta, pero no me quiere contar de sus desencuentros con Susana (su esposa). Llevamos una relación en la pandemia en la que uno no se puede ver", confiesa Mendoza este domingo.