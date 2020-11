Para el escritor mexicano Emiliano Monge la intolerancia a la hora de tratar los asuntos políticos es una tendencia que marca del mundo de hoy porque a la mayoría le interesa imponer su opinión más que reflexionar.

"En política la gente quiere creer, no quiere pensar. Hace no mucho uno de mis artículos generó que me llamaran fifí (burgués) y ese mismo artículo hizo que me llamaran pejezombi (simpatizante del presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador). Por un mismo artículo era las dos cosas", cuenta este lunes en entrevista con Efe.