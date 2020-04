La compañía de Mickey Mouse ha entrado fuerte en el mercado del "streaming" con la plataforma Disney+ en plena cuarentena global, pero su producto no deja lugar a contenidos más adultos, desplazados e incluso editados bajo la tradición "familiar" de la mítica factoría.

Además de clásicos como "The Lion King", "Aladdin" o la reciente "Frozen", Disney es un imperio del entretenimiento propietario de ficciones más irreverentes y adultas como "Family Guy", "Deadpool" y la distópica "The Handmaid's Tale", que no han entrado en el catálogo de su flamante servicio.