Clark Spencer, Yvett Merino y Jared Bush, ganadores del premio a la mejor película de animación por "Encanto". EFE/EPA/NEIL HALL // La organización de los premios solicita que esta información no se difunda a través de las redes sociales hasta su difusión en la retransmisión en diferido de la BBC, que comienza a las 19:00 horas GMT //

La película de Disney "Encanto", un musical animado sobre una peculiar familia de Colombia, se alzó este domingo con el Bafta a mejor película de animación en la edición 75 de los premios de la Academia del Cine Británico.

En la ceremonia celebrado en el Royal Albert Hall de Londres, la película se impuso, en la única categoría en la que estaba nominada, a "Flee", "Luca", y "The Mitchells vs the Machines".