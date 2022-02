La cinta española "El buen patrón", la mexicana "Noche de fuego" y la panameña "Plaza Catedral" se quedaron fuera de la carrera al Óscar a la mejor película internacional, anunció este martes la Academia de Hollywood.

De las cinco nominadas, cuatro eran claramente favoritas: la japonesa "Drive My Car", de Ryusuke Hamaguchi; la italiana "The Hand of God" ("Fue la mano de Dios"), de Paolo Sorrentino; la noruega "The Worst Person in the World" ("La peor persona del mundo"), de Joachim Trier, y el documental danés de animación "Flee", de Jonas Poher Rasmussen.