ET y Elliot se reencuentran 37 años después en un comercial de Xfinity

El extraterrestre ET y un ahora adulto Elliot, los dos protagonistas de la icónica película "ET" (1982), se han reencontrado 37 años después de conocerse, pero no en una secuela sino en un emotivo comercial de la compañía estadounidense de telefonía e internet Xfinity.

La publicidad, de poco más de cuatro minutos de duración, se emitió con motivo del día de Acción de Gracias, el tradicional festivo de espíritu familiar que se celebró el jueves en todo EE.UU. y que supone el arranque de la temporada de fiestas de fin de año en ese país.