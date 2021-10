Fotograma cedido por Apple TV+ donde aparece el actor mexicano Eugenio Derbez y el niño canadiense Raphael Alejandro, durante una escena de "Acapulco", una historia inspirada en la comedia "How to be a Latin Lover" que se estrena este viernes y viaja hasta la época dorada de la popular ciudad costera. EFE/Apple TV+

Fotograma cedido por Apple TV+ donde aparece el mexicano Eugenio Derbez quien protagoniza y produce su primera serie en inglés y español, "Acapulco", una historia inspirada en la comedia "How to be a Latin Lover" que se estrena este viernes y viaja hasta la época dorada de la popular ciudad costera. EFE/Apple Tv+