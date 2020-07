La escritora española Eva García Saénz de Urturi, cuya exitosa novela "El silencio de la ciudad blanca" llega este martes en inglés a los lectores estadounidenses, cree que en literatura "cuando vas a lo concreto llegas a lo universal".

"The Silence of the White City" (Vintage), como se titula en inglés esta novela publicada por primera vez en 2016, ha tenido ya 30 traducciones y triunfado en América Latina y en países como Polonia, donde recibió el premio Bala de Oro 2020 a la mejor "novela negra".