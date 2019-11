El actor escocés Ewan McGregor posa a su llegada para el estreno de la película "Doctor Sleep", el 29 de octubre de 2019, en Los Ángeles, California (EE.UU.). Nadie le puede negar arrojo a Ewan McGregor. No es amante del terror, pero lidera ahora la secuela de "The Shining". Y no teme las críticas de los seguidores acérrimos de Stephen King o Stanley Kubrick, ya que no se siente obligado ante ellos porque, dice, la película "Doctor Sleep" tiene su propia vida. EFE/ Nina Prommer