El actor Danny Aiello, responsable de importantes papeles secundarios en éxitos de los años 80 como "Do the Right Thing" o "Moonstruck", ha muerto a los 86 años, adelantó este viernes el portal TMZ.

Aiello falleció en la noche del jueves en una clínica de Nueva Jersey (Estados Unidos), donde estaba siendo tratado de una repentina enfermedad, según este medio especializado en noticias de famosos.