Fotografía cedida por Imagine It Media donde aparece el reguetonero puertorriqueño Farruko quien ha lanzado este viernes "Premium", un proyecto musical con sus dos nuevos sencillos, "Oh Mamá" y "XOXA", que incluirá en su próxima producción, "167", disco que presentará todas sus facetas como cantante de otros géneros, incluyendo la salsa, como adelantó a Efe. EFE/ Imagine It Media