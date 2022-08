El Festival de Cine de Nueva York estrenará en su próxima edición un filme sobre el caso de abusos sexuales del exproductor Harvey Weinstein , además de un documental de Martin Scorsese y David Tedeschi sobre un icono de la música punk de los setenta, según anunció este martes la organización.

El estreno mundial más destacado del certamen es el drama "She said", de la cineasta Maria Schrader ("Unorthodox"), un retrato de la investigación del New York Times sobre el que fuera el productor más poderoso de Hollywood, que destapó décadas de acoso y agresiones sexuales en el mundo del cine.