Como medio planeta, el panameño Flex ha estado encerrado en su casa en los últimos 4 meses, pero eso no le ha impedido componer la canción "No sé cuándo" para reflejar la incertidumbre y la distancia que ha traído la pandemia del coronavirus en las relaciones con nuestros seres queridos, y que lanza al mercado este viernes.

"Creo que es lo que todos nos preguntamos: no sé cuándo va a acabar esto, no sé cuándo vuelva a verte, no sé cuándo...", explicó el artista en una entrevista con Efe desde el estudio en su residencia de Panamá, donde desde el inicio de la epidemia ha compuesto al menos una decena de canciones.