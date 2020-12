El elenco y el equipo de 'Game of Thrones' después de ganar el Emmy a la mejor serie dramática en la 71a ceremonia anual de premios Emmy celebrada en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2019. EFE/EPA/NINA PROMMER/Archivo

"Game of Thrones" anunció este jueves que "House of the Dragon", su primera producción derivada ("spin-off") y que funciona como precuela de la serie original, comenzará a rodarse en 2021.

"Los dragones se acercan. La producción de 'House of the Dragon' empieza en 2021". Con ese escueto mensaje en la cuenta oficial de Twitter de la serie de éxito de HBO se encendió de nuevo la leyenda televisiva.