El cantautor brasileño Gilberto Gil celebra el reencuentro con sus raíces gallegas durante la gira europea 'Ok ok ok', que comienza este viernes en Viena y que el 17 de julio pasará por Vigo, en Galicia, región de España donde se originó su apellido.

"Galicia, Vigo, tiene un significado personal y particular porque es la ciudad de donde viene mi apellido. Buena parte de mis antepasados son de allí", comentó Gil en una entrevista con Efe sobre la nueva gira por Europa, un continente que ha marcado la vida del artista.