Grandes de las música brasileña, encabezados por Gilberto Gil, Joao Donato y María Rita, entre otros, homenajean a Lincoln Olivetti (1954-2015), considerado el mayor arreglista del país y cuyo documental "El Mago del Pop" comenzó a ser exhibido este viernes en la televisión.

"Homenajear a Lincoln es absolutamente normal y es necesario ese homenaje porque, como uno percibe, Lincoln fue un gran músico, arreglista e introductor de elementos innovadores", comentó a EFE Gilberto Gil, quien prepara su próxima gira a partir de julio por Europa, donde presentará el álbum 'Ok ok ok'.