La actriz canadiense de ascendencia surcoreana Sandra Oh fue registrada este domingo a su llegada a la ceremonia 76 de los premios Globos de Oro, en Beverly Hills (California, EE.UU.). Oh, presentadora de la gala, logró además el Globo de Oro a la mejor actriz de una serie dramática por su papel en "Killing Eve". EFE

Glenn Close ("The Wife") se proclamó hoy ganadora del premio a la mejor actriz de drama en la 76 edición de los Globos de Oro.

Las otras nominadas eran Lady Gaga ("A Star is Born"); Nicole Kidman ("Destroyer"); Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?") y Rosamund Pike ("A Private War").