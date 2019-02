Mosaico fotográfico con registros de las protagonistas nominadas a mejor actriz a los Premios Óscar 2019 (de i a d): Yalitza Aparicio ('Roma'), Glenn Close ('Una Buena Esposa'), Lady Gaga ('Ha nacido una estrella'), Olivia Colman ('La Favorita') y Melissa McCarthy ('Can you ever forgive me?'). EFE