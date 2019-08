A tan solo una semana de cumplir los 70 años, Gloria Gaynor, la diva de la música disco, ha dejado constancia en el Teatro Romano de Mérida que lejos de "sobrevivir", traducción de su exitoso tema "I will survive", está en el camino de "Never Can Say Goodbye", es decir, "nunca puedo decir adiós".

En el histórico teatro emeritense, Gloria Fowles, su nombre real, ha descargado esta noche algo más que voz. Su actitud, sus gestos de alegría a la hora de cantar y su poderío escénico han transmitido al público un positivismo absoluto, como si la vida fuera una fiesta constante.