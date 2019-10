Grandes directores de Hollywood como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Joss Whedon y James Gunn cruzaron opiniones y se enfrentaron verbalmente por el valor artístico y el significado de las películas de superhéroes.

Gunn, que dirigió las películas de Marvel "Guardians of the Galaxy" (2014) y "Guardians of the Galaxy Vol. 2" (2017), publicó hoy un mensaje en Instagram respondiendo a las críticas de Scorsese y Coppola a las exitosas cintas de superhéroes, que en los últimos años están viviendo una época dorada.