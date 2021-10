El compositor argentino Gustavo Santaolalla "disfrutó" el reto de transformar la música del videojuego "The Last of Us" en la banda sonora de la serie del mismo nombre que prepara HBO y prometió que los fans latinos "reconocerán toques" de su música.

"Ese es quien soy yo, un cazador de sonidos que adora mezclar una guaracha con un merengue una quena con un arpa. Mis composiciones salen de mí y soy un músico formado en Argentina y alimentado por el mundo, pero especialmente por la música de Latinoamérica", expresó en entrevista con Efe.