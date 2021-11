Foto de "Wheel of Fortune and Fantasy" cedida por Caramel Films. EFE

Cuando era adolescente Ryusuke Hamaguchi admiraba a Quentin Tarantino, pero ahora, convertido en el director de moda en los grandes festivales, asegura a EFE que prefiere el cine de directores como el español Víctor Erice, lo que casa mucho mejor con el estilo elegante y sutil de su cine.

Un ejemplo de este cine es "Wheel of Fortune and Fantasy", que se estrena en España después de haberse estrenado ya en varios países, en EEUU el pasado mes de octubre, avalada por el Gran Premio del Jurado que obtuvo en la Berlinale. Y por si fuera poco, el pasado mes de julio el cineasta japonés se hizo también con el Premio al Mejor Guion en Cannes por "Drive my Car".