El compositor Hans Zimmer recibió este domingo el Bafta a mejor banda sonora por su trabajo en la cinta de Denis Villeneuve, "Dune".

Zimmer se impuso a Jonny Greenwood, nominado por "The Power of the Dog"; a Daniel Pemberton, por "Being the Ricardos"; Nicholas Britell, por "Don't Look Up" y Alexandre Desplat, por "The French Dispatch".