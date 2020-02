Harrison Ford pisó de nuevo el Paseo de la Fama de Hollywood (EE.UU.) para estrenar su nueva película "The Call of the Wild", basada en la clásica novela homónima publicada en 1903 y ambientada en plena fiebre del oro estadounidense.

"La historia habla de nuestra relación con la naturaleza, en esta ocasión entre un humano y un perro. Pero el perro representa a todo el mundo natural", explicó el propio Ford a Efe minutos antes de que se proyectara el filme por primera vez en el teatro El Capitán, lugar en el que Disney presenta la mayoría de sus proyectos.