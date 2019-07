El cantante Harry Styles está negociando con Disney su incorporación al reparto de la nueva versión "The Little Mermaid" para interpretar al príncipe Eric, informó en primicia este martes el diario The Hollywood Reporter, citando a una fuente cercana con la producción.

Con su fichaje, el excomponente del grupo One Direction encarnaría a Eric, el príncipe humano que llama la atención de Ariel, en la nueva versión con actores reales que Disney prepara de su clásico musical.