Fotografía cedida por The White House/Pete Souza en la que se registró al expresidente estadounidense Barack Obama (c) y a su entonces vicepresidente, Joe Biden (c-d), en una reunión en la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). EFE/Pete Souza/The White House

"A More Perfect Union", el discurso con el que Barack Obama lanzó su campaña presidencial, es el título de la última serie documental de HBO que descubre el camino al poder de un hombre tan ambicioso como carismático mientras el ambiente político empezaba a caldearse.

"El contraste entre él y la persona que lo siguió en la presidencia, Donald Trump, es tan evidente que resulta difícil no reconocer la importancia de su legado. Casi desde el minuto en el que salió de la Casa Blanca", explica a Efe Jelani Cobb, doctor en historia estadounidense, escritor de la revista The New Yorker y productor del documental.