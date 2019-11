El canal estadounidense analizará cómo la era cibernética ha modificado la forma en que los países compiten y sabotean a sus adversarios en la red, según la obra "The Perfect Weapon: War, Sabotage and Fear in the Cyber Age", escrita por David E. Sanger, informó este martes la revista especializada Variety. EFE/Justin Lane/Archivo

Internet se ha convertido en un campo de batalla para las potencias mundiales que libran "ciberguerras" cada vez más sofisticadas, una realidad que los estudios de HBO ("Game of Thrones", "The Wire") investigarán en un documental basado en el libro "The Perfect Weapon" ("El arma perfecta").

El canal estadounidense analizará cómo la era cibernética ha modificado la forma en que los países compiten y sabotean a sus adversarios en la red, según la obra "The Perfect Weapon: War, Sabotage and Fear in the Cyber Age", escrita por David E. Sanger, informó este martes la revista especializada Variety.