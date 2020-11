En la imagen, el actor norteamericano, Will Smith. EFE/EPA/NINA PROMMER/Archivo

El reparto de "The Fresh Prince of Bel-Air", incluida su estrella Will Smith, se reunirá en un programa especial que celebrará la semana que viene el 30 aniversario del estreno de esta exitosa serie televisiva en la que su protagonista pasaba de las calles de Filadelfia (EE.UU.) a las mansiones de Bel-Air (Los Ángeles).

La plataforma HBO Max estrenará el 19 de noviembre este especial que recordará una de las comedias más aplaudidas de las últimas décadas, emitida originalmente desde 1990 hasta 1996 por la televisión estadounidense y repetida desde entonces en diferentes países.