En la imagen, el escritor estadounidense George R.R. Martin, creador del universo literario de "Game of Thrones". EFE/Anatoly Maltsev/Archivo

HBO está dando los primeros pasos para realizar una nueva precuela de "Game of Thrones" (2011-2019) acerca de las novelas cortas "Tales of Dunk and Egg" de George R.R. Martin, aseguró este jueves Variety.

La revista aclaró que este proyecto televisivo se encuentra en una fase muy inicial de su desarrollo, por lo que no es seguro que finalmente vea la luz.