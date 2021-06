El haber hecho una película plano secuencia de una hora y media le ha dado a la actriz española Helena Puig varios reconocimientos, pero sobretodo la seguridad de seguir adelante en la actuación y ahora emprende el camino como directora.

"'Rendez-vous' me ha dado mucha confianza en mí y en mi trabajo, me ha hecho confiar en mi capacidad resolutiva y creativa y la repercusión que ha tenido en los festivales me motiva a seguir adelante", dice a Efe Puig, quien se acaba de coronar como mejor actriz en el Festival de Cine Fantástico FantLatam, con doble nacionalidad mexicana tras años residiendo en el país.