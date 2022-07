Hillary Rodham Clinton y su hija, Chelsea Clinton, acudirán en septiembre al Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) para presentar su serie documental "Gutsy" y participar en un coloquio sobre el programa de conversaciones íntimas con mujeres "desafiantes".

"Gutsty" es una serie documental con ocho episodios basada en el libro "The Book of Gutsy Women: Favorite Stories of Courage and Resilience", escrito por madre e hija y que se convirtió en uno de los más vendidos de la lista de "The New York Times".