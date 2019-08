Disney anunció este martes que Disney+, su nuevo servicio de "streaming" (emisión en línea), contará con nuevas versiones de películas como "Home Alone" (1990), "Night at the Museum" (2006), "Cheaper by the Dozen" (2003) o "Diary of the Wimpy Kid" (2010).

El consejero delegado de Disney, Bob Iger, desveló hoy estos planes del gigante del entretenimiento en la llamada con inversores posterior a la presentación de resultados de la compañía, que en los nueve primeros meses del año fiscal 2019 ganó 10.000 millones de dólares, un 2,68 % menos interanual.