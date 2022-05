6 may. 2022

EFE Los Ángeles (EE.UU.) 6 may. 2022

El escritor estadounidense George R. R. Martin, autor de la novela "Fire & Blood" en la cual está basada la serie de HBO de "House of the Dragon", en una fotografía de archivo. EFE/Nina Prommer

La serie "House of the Dragon", precuela de "Game of Thrones", presentó este jueves su primer tráiler como aperitivo de su esperado estreno, a través de la plataforma HBO Max, el 20 de agosto.

Las imágenes muestran el universo en el que se basó la serie original, pero 200 años antes de su trama, cuando gobernaba la dinastía Targaryen.