Fotograma cedido por DreamWorks Animation donde aparece el personaje Hiccup montando su dragón Toothless, durante una escena de la tercera y última entrega de la saga de animación "How to Train Your Dragon" que protagoniza los estrenos de la cartelera en un fin de semana. EFE/DreamWorks Animation

La película de animación "How to Train Your Dragon: The Hidden World" se mantuvo por segundo fin de semana consecutivo como líder en la taquilla estadounidense gracias a una recaudación estimada de unos 30 millones de dólares, informó este lunes la web especializada Box Office Mojo.

En el filme, el joven vikingo Hiccup (Jay Baruchel) y su aliada Astrid (America Ferrera), acompañados por su inseparable dragón Toothless, deben hacer frente a una terrible amenaza para su aldea, y para ello tendrán que dejar atrás el único hogar que han conocido y viajar a un mundo oculto que parecía más mito que realidad.