La tercera y última entrega de la saga de animación "How to Train Your Dragon" protagoniza los estrenos de la cartelera en Estados Unidos en un fin de semana muy tranquilo en los cines y en el que la atención de Hollywood estará puesta en los Óscar, que se celebran el domingo.

"How to Train Your Dragon: The Hidden World" es la nueva apuesta animada de Universal y DreamWorks con la dirección, una vez más, de Dean DeBlois, el cerebro de las cintas de dicha saga.