La saga de "Ice Age", que llegó por primera vez a los cines hace ya dos décadas, presentó una nueva película con la que quiere recordar al público que "los superpoderes no son necesarios" en la vida, y que lo más importante es "la valentía y la persistencia".

En "The Ice Age Adventuras of Buck Wild" (La Edad de Hielo, Las Aventuras de Buck), el director John J. Donkin se centra en el personaje de Buck, una energética y temeraria comadreja de un solo ojo que apareció por primera vez en la tercera película de la serie, "Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs".