Muchos escritores se inspiran con el encierro, aprovechan para reencontrarse consigo mismos para sacar a relucir la magia de su pluma y armar grandes obras. Sin embargo, la reconocida poeta uruguaya Ida Vitale vive, a sus 96 años, pasa la cuarentena provocada por la COVID-19 alejada de la escritura.

"A mí como me resulta más divertido encontrarme con otra gente que conmigo misma no me parece una ventaja muy grande (el encierro). Pero sí, da para trabajar más en lo que uno no tenía ganas de hacer y ahora no tiene excusa", cuenta a Efe en una entrevista mediante videollamada la poeta galardonada con el premio Cervantes 2018, quien habla de los últimos meses y reflexiona sobre la poesía.