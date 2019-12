Reflexión, experiencia vital y calma se asoman en las palabras de la poeta uruguaya Ida Vitale, que invita a la juventud a aprender del pasado para no repetir los males de la historia porque "no hay futuro si no se mira mucho y se saca experiencia del horror".

A sus 96 años y tras un exilio en México durante la dictadura cívico-militar de Uruguay (1973-1985), Vitale lamenta en una conversación con Efe que los jóvenes "no miran para atrás" y "se desentienden de ciertas cosas que son antiguas".